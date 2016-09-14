Срок полномочий президента Туркмении увеличили до 7 лет

14 сентября парламент Туркмении принял конституцию, которая отменила возрастное ограничение для избрания президентом.

Как сообщает ТАСС, меджлис Туркмении единогласно проголосовал за принятие новой конституции государства. По новой конституции, избираться президентом Туркмении может любой гражданин страны, старше 40 лет. Ранее существовало возрастное ограничение — гражданин старше 70 не мог претендовать на должность президента. Увеличен и срок президентских полномочий с пяти до семи лет.

Решение о принятии конституции приняли на заседании Совета старейшин Туркменистана. «Зал Дворца приветствовал это историческое решение стоя, бурными овациями», — цитирует агентство сообщение парламента Туркмении.