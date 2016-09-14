РФ разработала план действий для урегулирования ситуации в Сирии

В РФ разработали стратегию, благодаря которой в кратчайшие сроки можно достичь мирного урегулирования ситуации в Сирии.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что США признали свою вину в смерти мирных жителей после двух авиаударов американских военных в Сирии.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что главной задачей в Сирии является разделение умеренной оппозиции и террористических группировок, сообщает газета «Известия».

«Сейчас ключевая задача — это дождаться разделения умеренной оппозиции и террористических группировок. Это ключевая задача, без которой, безусловно, дальнейшее продвижение вряд ли возможно», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, эти действия будут способствовать мирному урегулированию, а также создадут необходимую атмосферу для политического урегулирования ситуации.