Политика
Источник: Известия
14:11, 14 Сентября 2016 Версия для печати

РФ разработала план действий для урегулирования ситуации в Сирии

В РФ разработали стратегию, благодаря которой в кратчайшие сроки можно достичь мирного урегулирования ситуации в Сирии.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что США признали свою вину в смерти мирных жителей после двух авиаударов американских военных в Сирии.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что главной задачей в Сирии является разделение умеренной оппозиции и террористических группировок, сообщает газета «Известия».

«Сейчас ключевая задача — это дождаться разделения умеренной оппозиции и террористических группировок. Это ключевая задача, без которой, безусловно, дальнейшее продвижение вряд ли возможно», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, эти действия будут способствовать мирному урегулированию, а также создадут необходимую атмосферу для политического урегулирования ситуации.

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