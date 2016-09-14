Политика
Источник: "Коммерсантъ"
13:24, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Противоправная деятельность Арсена Авакова не подтвердилась

Открытие уголовного дела против главы МВД Украины Арсена Авакова опровергли в украинской Генпрокуратуре.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Генпрокуратура Украины якобы возбудила уголовное дело в отношении главы МВД Арсена Авакова. Уточнялось, что поводом для возбуждения уголовного дела против действующего главы МВД послужило обращение главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», в Генпрокуратуре Украины заявили о том, что дело против Авакова возбуждаться не будет, а сам он останется на своем посту министра внутренних дел Украины. При этом проверка деятельности Авакова все же проводилась, но «обвинения в противоправной деятельности не подтвердились».

По словам источника СМИ в Генпрокуратуре Украины, Аваков стал «объектом нападок из-за того, что намерен разобраться с антиукраинской деятельностью телеканала "Интер", и связанные с ним олигархи, в том числе из "Оппозиционного блока" начали кампанию против главы МВД Украины».

Кроме того, собеседник «Коммерсанта» подчеркнул, что правоохранительные органы Украины ведут борьбу против «общих врагов — преступности и коррупции».

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