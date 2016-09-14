Политика
Источник: Сайт украинского внешнеполитического ведомства
16:39, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Порошенко возмутился "нарушением" РФ Конвенции ООН

Украина 14 сентября подала иск в Международный арбитраж за якобы нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву. Порошенко возмутило то, что Россия добывает полезные ископаемые на «украинском» шельфе.

Он поручил Министерству иностранных дел уведомить РФ о подаче иска, сказано на официальном сайте Украинского внешнеполитического ведомства.

«14 сентября 2016 года Министерство иностранных дел Украины официально направило Министерству иностранных дел Российской Федерации уведомление об арбитраже и исковое заявление об инициировании арбитражного разбирательства в соответствии с приложением VII к Конвенции», — говорится в тексте сообщения.

Вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек, комментируя данный иск, сравнил его с «назойливым писком комара». Он подчеркнул, что «ни Крым, ни компенсацию, ни какие-либо экономические и территориальные уступки Украина все равно не получит».

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