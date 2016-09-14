Политолог об отчете единороссов: В этой ситуации жалко Памфилову

Sobesednik.ru обсудил отчет «Единой России» в Москве о проделанной работе с политологом Валерием Хомяковым.

На днях московское отделение партии «Единая Россия» отчиталось о проделанной перед выборами работе в столице. Выяснилось, что единороссы кругом молодцы: заботятся и о детях, и о стариках, и даже, не поверите, об автомобилистах. С особой гордостью говорилось о якобы реализующемся в полную силу проекте «Зеленый пояс Москвы» — это про создание особо охранемых природных территорий. Мы, может, чего-то не понимаем, но вырубка в парке Кусково, уничтожение лесов в Новой Москве и прочие торфянки с дубками и дружбами — это, вероятно, все в его рамках?

Самое главное, о чем было доложено: «Единая Россия» — главный адепт свободных, честных и прозрачных выборов.

Валерий Хомяков Фото: Global Look Press

— Безусловно, подсчитают бюллетени честно, в этом нет никаких сомнений, — уверен политолог, генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков. — На это есть установка как минимум Администрации президента. Для этого и была назначена главой ЦИК Элла Памфилова. Им важно представить новую Госдуму сверхлегитимной — в отличие от прошлой, сомнения в легитимности который были настолько сильны, что породили мощные протесты 2011–2012 годов.

Поделился политолог и своими наблюдениями:

— Я сейчас нахожусь в парке Сокольники, и здесь вся Березовая аллея увешана флагами ЕР. Масса каких-то агиток повсюду, хотя Сокольники за ЕР раньше никогда не голосовали. Совершенно испортили внешний вид парка. А на вопрос, на какие средства, из какого фонда все это — ноль ответов. В лучшем случае отвечают, что это устроено совместно с директором парка. Директор — Андрей Лапшин, доверенное лицо Путина.

Они строят глазки не нам с вами, а Администрации президента: смотрите, Владимир Владимирович, как мы выполняем ваши пожелания. Все эти высказывания о том, что они якобы самые великие, выглядят смешно, — считает Валерий Хомяков.

По мнению эксперта, имеет место «попытка подстроиться под желаемый результат»:

— И в этой ситуации очень жаль Эллу Александровну Памфилову, которая, на мой взгляд, искренне стремится вернуть выборам их первоначальное значение, — заключил Хомяков.