Политика
Источник: ТАСС
07:24, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Обама заявил, что Трамп "влюблен" в Путина после его интервью RT

Президент США Барак Обама заявил, что республиканец Дональд Трамп считает Владимира Путина образцом для подражания.

Как сообщает ТАСС, с таким заявлением американский лидер выступил во вторник, 13 сентября, в ходе предвыборного митинга в поддержку Хиллари Клинтон в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Жесткую реакцию Обамы спровоцировало интервью, которое Трамп дал телеканалу RT.

По словам главы Белого дома, республиканец Трамп считает президента России Владимира Путина «образцом для подражания» и «заискивает» перед ним.

«Не далее как на прошлой неделе Дональд (Трамп) выступал по государственному российскому телевидению, ругал американских военных и заискивал перед Владимиром Путиным. Он влюблен в этого человека, просто влюблен», – заявил Обама.

При этом президент привел в качестве противопоставления собственную персону.

«Я вот и сам должен иметь дело с Путиным, с Россией, – сказал он. – Это часть внешней политики. Но я же не хожу и не говорю, что это мой образец для подражания».

Также Обама подчеркнул, что лидеры многих мировых держав осуждают политику России за нарушение прав человека, игнорирование международного права и замалчивание мнения инакомыслящих.

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