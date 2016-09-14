О создании собственной армии задумались в ЕС после Brexit

В Брюсселе задумались о создании собственной армии, которая будет обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность ЕС.

Как сообщила газета «Известия», в Евросоюзе сейчас обсуждают возможность создания европейской армии. Собственный военный блок ЕС может создать уже в 2018 году. Инициаторами создания европейской армии стали власти Франции и Германии.

По данным СМИ, сейчас в Брюсселе будут думать о приоритетах европейской армии, определять угрозы ЕС и решать, что будет допустимо для европейских войск. Армия ЕС может быть создана на базе существующего Еврокорпуса ЕС, который сейчас занимается гуманитарными и миротворческими миссиями. В состав Еврокорпуса ЕС входят десять стран.

Отмечается, что вопрос о создании европейской армии встал после Brexit. Великобритания всегда была противником развития европейской оборонительной политики, опасаясь конкуренции ЕС с НАТО.