Политика
Источник: "Известия"
08:00, 14 Сентября 2016 Версия для печати

О создании собственной армии задумались в ЕС после Brexit

В Брюсселе задумались о создании собственной армии, которая будет обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность ЕС.

Как сообщила газета «Известия», в Евросоюзе сейчас обсуждают возможность создания европейской армии. Собственный военный блок ЕС может создать уже в 2018 году. Инициаторами создания европейской армии стали власти Франции и Германии.

По данным СМИ, сейчас в Брюсселе будут думать о приоритетах европейской армии, определять угрозы ЕС и решать, что будет допустимо для европейских войск. Армия ЕС может быть создана на базе существующего Еврокорпуса ЕС, который сейчас занимается гуманитарными и миротворческими миссиями. В состав Еврокорпуса ЕС входят десять стран.

Отмечается, что вопрос о создании европейской армии встал после Brexit. Великобритания всегда была противником развития европейской оборонительной политики, опасаясь конкуренции ЕС с НАТО.

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