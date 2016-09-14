О решающей роли "карты РФ" на выборах в США заявили в Кремле

В Кремле вызывает сожаление проявление «махровой русофобии» в избирательном процессе США.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что президент США Барак Обама заявил, что миллиардер Дональд Трамп считает лидера РФ Владимира Путина примером для подражания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что во время избирательного процесса в США продолжает появляться «махровая русофобия».

«К сожалению, мы видим продолжающееся проявление такой махровой русофобии. Мы можем только в этой связи выразить сожаление», — цитирует Пескова ТАСС.

В Кремле, по словам Пескова, считают, «что российская карта и карта нашего президента буквально становится решающей в избирательном процессе в США». При этом Песков добавил, что руководству страны было бы приятнее, «если бы эта карта играла такую роль в позитивном ключе».