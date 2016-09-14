Политика
Источник: Зарубежные СМИ
11:57, 14 Сентября 2016 Версия для печати

На Украине запретят трансляцию российских передач и музыки

На Украине издали закон, запрещающий телепередачам российского производства транслироваться на украинском телевидении.

Данный закон вступит в силу в 00:00 15 сентября, сообщает официальная газета Верховной рады «Голос Украины».

Новый закон разъясняет понятие «программа европейского производства». Документ определяет, что телеканалы, кроме спутниковых, с 7:00 до 23:00 часов должны транслировать не менее 70% передач европейского и североамериканского производства, а также не менее 50% передач украинского производства. При этом трансляцию телепередач российского производства на украинском телевидении исключат вовсе.

На радио музыка украинских авторов и исполнителей также должна составлять не менее половины объема вещания.

«В случае, если передача создана по заказу или при участии одного или нескольких юридических лиц — резидентов страны, признанной Верховной радой государством-агрессором, она не может считаться передачей европейского или украинского производства», — отмечено в законе.

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