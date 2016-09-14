Политика
Источник: ТАСС
15:12, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Маркин продолжит решать масштабные задачи после ухода из СК

Источник, близкий к следственным органам, подтвердил уход пресс-секретаря СК Владимира Маркина с должности.

Sobesednik.ru ранее сообщал о том, что официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин может покинуть свою должность в ближайшее время.

Источник ТАСС, близкий к следственным органам, подтвердил, что Маркин уйдет из ведомства.

«Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи», — сказал источник агентства.

Срок уход Маркина из ведомства остается неизвестным.

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Карпухина Мария

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