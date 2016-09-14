Политика
13:52, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Маркин может уволиться из СК РФ после последних скандалов

Владимир Маркин пока не комментирует слухи о своем возможном увольнении из Следственного комитета России.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что официальный представитель СК РФ Владимир Маркин отменил презентацию своей книги в Москве. Накануне презентации несколько журналистов обвинили его в плагиате.

Как сообщил портал Life, Маркин может в ближайшее время уйти из СК РФ. Как утверждает СМИ, разговоры об увольнении Маркина из СК РФ идут уже год.

В то же время, по данным газеты РБК, «судьба Маркина, как и его начальника, председателя СКР Александра Бастрыкина, должна была решаться после выборов, но последние скандалы вокруг пресс-секретаря ведомства "переполнили чашу терпения"». Однако подписан ли приказ об о отставке Маркина, пока неизвестно.

В свою очередь, официальный представитель СК РФ отказался комментировать РИА «Новости» слухи о своей возможной отставке: «Пока, естественно, ничего не комментирую».

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Цыганкова Валерия

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