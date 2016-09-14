Эксперт рассказал о роли Арсена Авакова в украинской власти

Глава «Трансперенси Интернешнл Украина» Андрей Марусов рассказал, какую роль в Раде играет скандальный глава МВД Украины.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении действующего министра внутренних дел Арсена Авакова. При этом генпрокурор Юрий Луценко заявил, что поводом для расследования в отношении главы МВД послужили многочисленные письма. В том числе генпрокурор упомянул обращение главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который обвинил Авакова в том, что тот якобы не сообщил о конфликте интересов в расследовании против депутата Верховной рады от «Народного фронта» Андрея Котвицкого.

Глава украинского отделения международной антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл» Андрей Марусов рассказал Sobesednik.ru о роли, которую Арсен Аваков играет в украинском парламенте.

О том, что глава МВД стал фигурантом уголовного дела, собеседник издания узнал из СМИ. «Судя по публикациям, там деталей, на самом деле, не так уж и много. Пока навряд ли я смогу сказать что-то подробное, не смотрели именно в этот кейс», – признался Марусов.

Напомним, что ранее депутаты Верховной рады несколько раз выносили на рассмотрение вопрос об отставке Авакова. В частности, с таким предложением выступил лидер «Партии простых людей» Сергей Каплин, по мнению которого министерство внутренних дел под управлением Авакова продемонстрировало «несостоятельность обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом».

Как отмечает Марусов, нынешний глава МВД является одним из «форпостов» политической партии «Народный фронт» в украинском правительстве.

«Он был назначен на пост министра внутренних дел по квоте "Народного фронта", одного из партийных объединений, которые формируют большинство в парламенте, возглавляемое бывшим премьер-министром Яценюком, – отметил глава антикоррупционного центра. – По мнению экспертов, это на самом деле один из форпостов, оставшихся у "Народного фронта" в правительстве».

Также Sobesednik.ru попытался обсудить расследование в отношении Авакова с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником, однако он от комментариев отказался и посоветовал обратиться в Генеральную прокуратуру Украины.