63 тысячи россиян досрочно выбрали новый состав Госдумы

0,05% избирателей из труднодоступных и отдаленных регионов России досрочно проголосовали на думских выборах.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что накануне думских выборов, по данным ВЦИОМ, рейтинги партий ЛДПР и «Справедливая Россия» выросли, а рейтинг партии КПРФ упал.

Как сообщило РИА «Новости», около 63 тысяч россиян из 33 труднодоступных и отдаленных регионов проголосовали на выборах в Госдуму досрочно. Это составляет 0,05% от общего числа избирателей в РФ. Такие цифры назвала глава ЦИК России Элла Памфилова.

Досрочное голосование также уже провели на 11 судах, которые в день выборов будут в плавании, и на семи полярных станциях. Выбирать новый состав Госдумы россияне могли досрочно уже с 28 августа.