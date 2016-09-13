Зеркало электоральных предпочтений

Чем ближе к выборам, тем чаще нам представляют результаты опросов и замеров общественного мнения, в которых дается оценка популярности тех или иных политиков. Иногда выводы социологов озадачивают. Но можно ли слепо доверять этим данным?

Превращения рейтинга

У кого больше шансов на выигрыш 18 сентября? Собственно, именно этого мы ждем от соцопросов, надеясь соотнести свое мнение с тем, что думают другие. Если совпадает, радуемся. Если нет – защищаемся недоверием: мол, кто их знает, как эти опросы проводятся...

Но иногда результаты соц­опросов вызывают откровенное недоумение, различаясь у разных компаний на порядок. Как, скажем, ориентироваться вот в такой ситуации: многие замеры рейтинга партии Роста в Питере в мае показывали – он находится в рамках статистической погрешности, не превышая 0,5%. Чуть выше, но все же близкие цифры (2%) показали и замеры социологического центра «Мегаполис» в Петербурге.

Но тот же «Мегаполис» чуть раньше – в апреле – отмечал: положительно к этой партии относятся 15,7% опрошенных петербуржцев. Что же произошло, если после такого всплеска (да и откуда он вдруг взялся?) через пару недель – явное падение?

Источник «Собеседника» в компании, занимающейся политконсультированием, пояснил: речь может идти о том, что в апреле «звонкие» социологические выкладки понадобились фигурантам для каких-то переговоров в высоких кабинетах. Социологи отработали заказ, после чего в мае цифры вернулись к горьким реалиям.

Еще интереснее оказались результаты «Давыдов. Индекса», который также провел в апреле соцопрос в Петербурге. Согласно ему партия Роста, лицом которой в городе стала Оксана Дмитриева, неожиданно встала в один ряд с парламентскими партиями и обогнала «Яблоко», имеющее тут сильные позиции.

Конечно, в городе хорошо знают Оксану Генриховну и ее личный рейтинг, безусловно, достаточно высок. Но к партии это имеет опосредованное отношение: Дмитриева стала с ней работать лишь перед этими выборами.

Личная узнаваемость

Впрочем, и с личным рейтингом Дмитриевой тоже наблюдаются странности. Так, по весенним данным «Мегаполиса», она пользуется поддержкой порядка 39,5% петербуржцев. А по апрельским данным «Давыдов. Индекса», узнаваемость Дмитриевой – 61,7%.

«Давыдовский» опрос тогда раскритиковали эксперты: в списке, предложенном к оценке, не было ни яблочника Бориса Вишневского, ни ряда других известных в Питере политиков. Зато была экс-помощница Дмитриевой (а с 2011-го депутат ГД) Наталья Петухова, которая не очень заметна ни в ГД, ни в политической среде города. Но по «Давыдов. Индексу», узнаваемость г-жи Петуховой в Петербурге – 4%, т. е. выше, чем у других, более активных политиков. Создается впечатление, будто составители рейтинга позаботились, чтобы результаты соцопроса радовали определенных представителей питерского истеблишмента. Конечно, тут важны и количество опрошенных (проценты рассчитывают из этого числа), и формулировки вопросов. Но только ли в этом дело?

Город и федерация

И можно ли сказать, что весенние рейтинги партии Роста, представленные двумя солидными фирмами и столь отличающиеся от результатов других социологических служб, не имеют ничего общего с реальностью?

Леонид Давыдов известен как политолог и социолог федерального уровня. Основатель фонда «Петербургская политика», член Общественной палаты. Был зампредом научного совета ВЦИОМа. Его считают человеком, имеющим влияние в администрации президента.

– А СЦ «Мегаполис», – рассказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, – это структура, работающая в рамках проблематики Петербурга. Его мнение учитывают городские службы, а услугами этого СЦ пользуются многие структуры – и администрация, и коммерческие службы города, и различные политические партии. Что касается «Давыдов. Индекса» – это известное агентство, которое ведет серьезные проекты в разных регионах. И если нужно поддержать федеральную тему (стратегию, проведение избирательной кампании, создание выгодного имиджа партии и т.д.), то исследования и подготовку материала заказывают там. Но это большая комплексная работа, в рамках которой соцопросы – лишь небольшая часть. Она проводится для создания выгодного имиджа партии, чтобы та, опираясь на эти исследования, сделала некие шаги для улучшения своего образа. Кто-то нацелен на публикацию результатов исследований, чтобы создавать образ партии среди широких масс, а кто-то – на то, чтобы, предположим, отправить их в администрацию президента... «Давыдов. Индекс» – крупная политологическая контора, которая если уж берет в работу партию, то не только в рамках подготовки просто соц­исследований. А «Мегаполис» – чисто социологическая фирма, не занимается брендингом, продвижением, пиаром.

Только бизнес?

Если следовать этой логике, можно подумать, что партия Роста позаботилась о том, чтобы улучшить имидж на городском и федеральном уровнях...

– Такая технология тоже известна, когда в рамках политической борьбы выдают некие результаты за анализ ситуации в регионе, – говорит Солонников, подчеркивая при этом, что обвинять ни «Мегаполис», ни «Давыдов. Индекс» в заказных рейтингах у него нет оснований. – Это понятная избирательная (или маркетинговая) технология: продвигая товар, говорить, что он всем нужен, подтверждая это различными исследованиями. Скажем, были исследования, что кока-кола – безвредный и полезный для здоровья напиток. То же самое происходит в политике.

Другое дело, – продолжает политолог, – качественные исследования. Это деньги, потраченные на настоящее исследование ситуации. И здесь чаще всего результаты у разных служб коррелируются. По крайней мере, они не отличаются на порядок. Но даже если такое отличие проявляется, голословно обвинить ту или иную компанию, что ее результаты взяты с потолка, некорректно. Можно сказать, что они по какой-то причине ошиблись. И попробовать отыскать эту ошибку.

К слову, составитель анкет известной федеральной службы на условиях анонимности рассказал «Собеседнику», что политические рейтинги в преддверии выборов могут тем или иным образом быть заточены под определенных кандидатов.

– Где-то сделали явно не репрезентативную выборку, где-то чуть «ошиблись» в подсчетах – вот вам и довольный заказчик, – объяснил наш источник.

Социологическая кухня, с его слов, выглядит в большинстве случаев так: политики (или их представители) загодя заключают договоры на обслуживание – вполне пристойные виды работ, такие как изучение общественных настроений в отношении партии и кандидатов. Однако за многомиллионными контрактами стоит еще и... лояльность социологов. И в итоге там, где нам нужно четкое зеркало электоральных предпочтений, мы смотрим, увы, в кривое зеркало.

То, что большинство социологических служб выполняют коммерческие заказы, не секрет. На результаты опросов опираются не только простые граждане, но и власть имущие. А для них соцопрос – это либо «стоп», либо «зеленый свет» для инициатив. Чаще, разумеется, второе.

А что сегодня?

Что сейчас происходит с рейтингом партии Роста и Оксаны Дмитриевой в Петербурге?

– И мы, и другие структуры тоже проводили исследования, – рассказывает Солонников. – И весной, и летом. Во-первых, рейтинг у партии Роста ниже, чем те цифры, которые мы обсуждаем. Сейчас, правда, он немного поднялся, а рейтинг Дмитриевой опустился. Если раньше за нее готовы были голосовать представители различных партий – и «Единой России», и «Справедливой России» (там по старинке ассоциировали ее со своей партией), – то в результате избирательной кампании и активного сращивания брендов стало понятно: Дмитриева представляет конкретно партию Роста, которая сама по себе никому не известна. Поэтому ее личная поддержка сократилась.

Скандал с плакатами

17 июня депутат ГД Сергей Вострецов (ЕР) написал запрос в ЦИК и прокуратуру: проверьте законность размещения в Питере более 300 плакатов (аналогичных тому, что на фото выше). Также в запросе Вострецов поднял вопрос об источниках финансирования политрекламы: Дмитриева и ее супруг задекларировали около 12 млн руб. дохода за 2015-й, писал он, а по официальным данным, в 1-м квартале счета «Правого дела» (ныне Партии Роста) и ее партнера – партии профессионалов – были пусты. Цена же месячной аренды всех этих плакатов, считают эксперты, не менее 20 млн руб.

Однофамильцы

Только ли из-за связи с малоизвестной партией падает рейтинг Оксаны Дмитриевой? Влияет ли на это и ее стандартная тактика – не слишком много общаться с избирателями, зато инициировать скандалы, объявляя, что вокруг ведется нечестная игра?

– И впрямь нельзя сказать, что Оксана Генриховна – чемпион по встречам с избирателями, – размышляет Солонников. – Хотя она все же их проводит. А вот что касается скандалов... На мой взгляд, они просто заставляют о ней вспомнить.

Кстати, Дмитриевой в «Википедии» посвящена страница. Там, помимо скандальных и порой не соответствующих рангу депутата ГД историй, встречаются и совсем банальные.

– Вот в ее округе появились «двойники», девушки – однофамилицы Дмитриевой, – анализирует политолог. – И она полностью использовала данную ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание: написала письмо Путину, обратилась к главе ЦИК Элле Панфиловой, везде рассказала, как ее подставляют... Оксана Генриховна активно использует скандалы, любую возможность рассказать о себе. Но это прежде всего для того, чтобы напомнить, что она еще есть.