Венгрию предложили исключить из ЕС ради сплоченности союза

Глава МИД Люксембурга призвал исключить Венгрию из Евросоюза ради сохранения сплоченности и ценностей ЕС.

В интервью изданию Die Welt министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил о том, что Венгрию надо исключить из Евросоюза: «Тот, кто, как Венгрия, строит заборы, чтобы сдержать беженцев, или ставит под угрозу свободу прессы и независимость органов юстиции, должен быть исключен из ЕС на время или в крайнем случае навсегда».

По мнению Ассельборна, исключение Венгрии из Евросоюза – единственная возможность сохранить сплоченность и ценности ЕС. Глава люксембургского МИД также предложил подумать о том, чтобы решения об исключении стран из ЕС могли приниматься без согласия всех членов ЕС.