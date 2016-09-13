Политика
Источник: Die Welt
10:17, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Венгрию предложили исключить из ЕС ради сплоченности союза

Глава МИД Люксембурга призвал исключить Венгрию из Евросоюза ради сохранения сплоченности и ценностей ЕС.

В интервью изданию Die Welt министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил о том, что Венгрию надо исключить из Евросоюза: «Тот, кто, как Венгрия, строит заборы, чтобы сдержать беженцев, или ставит под угрозу свободу прессы и независимость органов юстиции, должен быть исключен из ЕС на время или в крайнем случае навсегда».

По мнению Ассельборна, исключение Венгрии из Евросоюза – единственная возможность сохранить сплоченность и ценности ЕС. Глава люксембургского МИД также предложил подумать о том, чтобы решения об исключении стран из ЕС могли приниматься без согласия всех членов ЕС.

читайте также:
Обещание Нидерландов выйти из ЕС объяснили "очередным обострением"
Политолог предположила, как могут использовать в РФ заявление парламентария из Нидерландов о намерении выйти из ЕС »

читайте также:
Слова о выходе Нидерландов из ЕС не будут иметь веса даже в РФ
Эксперт ИМЭМО РАН оценил вероятность выхода Нидерландов из ЕС и снятия антироссийских санкций »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Глеб Павловский: В момент кризиса новая Дума может оказаться лидером
11:20, 13 Сентября 2016
Политолог Глеб Павловский рассказал, почему люди не хотят идти на выборы в Госдуму и что ждет российскую оппозицию.
»
Редактор Виктора Пелевина: Слух о своей смерти пустил он сам
11:03, 13 Сентября 2016
Новость о «смерти» Виктора Пелевина Sobesednik.ru обсудил с литературными критиками, агентами и специалистами по пиару
»
Эксперты выяснили, кто и почему в России отрицает опасность ВИЧ
10:22, 13 Сентября 2016
Sobesednik.ru выяснил у ведущих экспертов, сколько СПИД-диссидентов в России, и кто поддерживает их извне
»