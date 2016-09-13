Политика
Источник: Зарубежные СМИ
13:16, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Турция отправила США доказательства вины проповедника Гюлена

Турция официально потребовала от США арестовать проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации путча военных.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Турция неоднократно требовала от США выдачи проповедника Фетхуллаха Гюлена. Турецкие власти винят его в организации неудавшегося военного переворота в Турции. Реджеп Эрдоган лично предупреждал, что Америке придется сделать выбор между Турцией и организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщили зарубежные СМИ, Минюст Турции направил в США официальный запрос об аресте исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Вместе с запросом об аресте ведомство отправило США материалы, которые доказывают вину проповедника в организации военного путча в Турции.

Вопрос об аресте Гюлена обсуждался на саммите G20 в Китае. Тогда представитель администрации Барака Обамы заявил о том, что вопрос об аресте проповедника будет решаться не на основе политических соображений, а на основе права.

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