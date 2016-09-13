США остались недовольны прошедшими в Белоруссии выборами

В США заявили о нарушениях на выборах в Белоруссии, но отметили ряд улучшений в белорусском избирательном праве.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Белоруссии прошли парламентские выборы. Явка составила 74,32%. Результаты уже известны. В парламент удалось попасть оппозиционным кандидатам.

Как передает ТАСС, в Госдепе США прокомментировали прошедшие в Белоруссии парламентские выборы. Глава ведомства Джон Кирби указал на то, что американцы признают ряд улучшений в белорусском избирательном законодательстве, так как впервые за 12 лет в парламенте будут представители оппозиции.

При этом, по мнению Кирби, выборы в Белоруссии не отвечали международным обязательствам Белоруссии по обеспечению свободных и честных выборов и не соответствовали международным нормам.