Политика
Источник: РИА "Новости"
10:58, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Сирия допустила четвертый за 9 дней перелет снаряда в Израиль

ВВС Израиля атаковали позиции правительственных войск Сирии после перелета снаряда, разорвавшегося на территории страны.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 2 сентября Россия и США договорились о введении в Сирии режима прекращения боевых действий. Российские власти сообщили, что держат ситуацию в Сирии под контролем и используют беспилотники для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВС Израиля, в ночь на вторник, 13 сентября, израильские истребители атаковали позиции правительственных войск Сирии после того, как на подконтрольной еврейскому государству части Голанских высот разорвался очередной сирийский снаряд.

По данным военного ведомства, это уже четвертый подобный инцидент за последние девять дней.

«В ответ на снаряд, который накануне вечером разорвался на территории Израиля, израильские ВВС атаковали позиции сирийского режима на сирийских Голанских высотах», — сообщили израильские военные.

В результате обстрела никто не пострадал. По мнению военных, перелет военного снаряда через границу был случайным, как и в большинстве подобных случаев.

Эксперты связывают участившиеся перелеты снарядов с противостоянием правительственных войск и сил оппозиции, бои между которыми в последнее время активизировались в приграничных районах.

«Мы считаем сирийский режим ответственным за то, что происходит на сирийской территории. Мы не потерпим никаких попыток посягнуть на суверенитет Израиля и безопасность его граждан», — заявили в Израиле.

О результатах ответного удара израильские военные не сообщили.

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