Шойгу призвал США не оправдывать свои промахи за счет России

Сергей Шойгу посоветовал США менять стратегию и «не оправдываться за свои просчеты, сваливая все на Россию».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что американский генерал Джозеф Данфорд включил Россию в список главных угроз для Америки и стран НАТО.

Как сообщило РИА «Новости», глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ответил на слова главы Пентагона Эштона Картера, который обвинил Россию в подрыве основ миропорядка.

Шойгу считает, что именно США и страны ЕС последовательно разрушают основы миропорядка, а Россия постоянно предупреждает их о последствиях: «Именно США вместе с западными партнерами, начиная с Боснии и Косово и заканчивая Ираком и Ливией, последовательно разрушали базовые основы существующего миропорядка».

Кроме того, глава Минобороны РФ напомнил американцам о том, что «наступая на грабли в Ираке, Афганистане, Ливии, других странах, они не делают никаких выводов» и посоветовал им «не оправдываться за свои просчеты, сваливая все на Россию, Китай и другие страны, имеющие независимое мировоззрение».