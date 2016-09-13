Санкции не помешали Украине увеличить экспорт пива из РФ в 3 раза

Объем поставок пива из России на Украину за последнее полугодие увечился более чем в три раза, несмотря на эмбарго.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенной статистики, которые изданию предоставил один из крупных участников рынка, за первую половину 2016 года объем экспорта российского пива увеличился в 1,6 раза. По данным издания, главным импортером алкогольного напитка стала Украина.

«В первом полугодии 2016 года объем экспорта пива из России вырос в 1,6 раза — с 5,99 миллиона до 9,71 миллиона декалитров (дал). Главным драйвером роста стала Украина: поставки туда за этот период выросли в 3,3 раза — с 1,86 миллиона до 6,06 миллиона дал. Таким образом, в общем объеме экспорта Украина заняла 62,4%», — пишет газета.

Напомним, что с 1 января Россия ввела в отношении Украины санкции на ввоз и вывоз ряда продовольственных товаров. Украинские власти ответили на эмбарго списком санкционных товаров из 43 позиций. Позже данный список был расширен, в числе прочих продуктов в нем оказались пиво и водка.

В Центральной акцизной таможне «Коммерсанту» подтвердили, что поставки пива на территорию Украины продолжаются.

Основную часть пивного экспорта составляет продукция компаний «Очаково», «Липецкпива» и Московской пивоваренной компании (МПК).

Как отмечает издание, с 1 января 2017 года вступит в силу закон о запрете выпуска пива в пластиковой таре объемом более 1,5 литра. В связи с этим, многие пивоваренные компании беспокоятся, что им придется сократить объемы поставок за рубеж.