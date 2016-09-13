Политика
Источник: Зарубежные СМИ
12:56, 13 Сентября 2016 Версия для печати

ПВО Сирии пытались сбить самолет и беспилотник Израиля

Минобороны Израиля опровергло заявления о том, что сирийская армия сбила израильский военный самолет и беспилотник.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ВВС Израиля нанесли удар по позициям правительственных войск Сирии после того, как на подконтрольной еврейскому государству части Голанских высот разорвался очередной сирийский снаряд. В военном ведомстве заявили, что это уже четвертый подобный инцидент за последние девять дней.

Сирийское агентство SANA со ссылкой на сирийскую армию заявило, что военные Сирии сбили во вторник, 13 сентября, сбили израильский военный самолет и беспилотник после того, как Израиль атаковал позиции сирийской армии на юге страны. Однако, как пишет издание Jerusalem Post, ссылаясь на источник в Минобороны Израиля, в военном ведомстве данную информацию назвали ложной.

Израильские военные подтвердили, что две ракеты класса «земля-воздух», выпущенные сирийскими ПВО после ударов израильской боевой авиации по позициям правительственных войск Сирии, не достигли назначенной цели.

«Все израильские самолеты вернулись на базу», – заявили в Минобороны Израиля.

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