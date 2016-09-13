Проект Ходорковского "Вместо Путина": а кандидатов не спросили?

Sobesednik.ru изучил проект по поиску альтернативы на президентских выборах — 2018, запущенный Михаилом Ходорковским.

Михаил Ходорковский, чей проект «Открытые выборы» оказался весьма успешен (из 25 отобранных для участия в парламентских выборах кандидатов большинство прошли регистрацию в ЦИК, причем двое — после сбора подписей), накануне объявил о еще более амбициозном начинании. А именно — о старте проекта «Вместо Путина».

В Интернете это материализовалось в виде сайта «Вместо Путина», где уже можно голосовать за кандидатов, предложенных экспертами проекта. Среди прочих есть и весьма неожиданные кандидатуры, например дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева. У нее, правда, на момент подготовки материала был рекордно отрицательный рейтинг среди участников голосования на сайте (–446). Лидировал Алексей Навальный (+1567), которому, как честно предупреждают на портале, пока дорога в кандидаты закрыта из-за уголовных дел против него.

— Кремлевские политтехнологи много лет внушают нам, что альтернативы Путину нет, — вещал Михаил Ходорковский посредством видеосвязи. — Но для меня вопрос «Кто, если не Путин?» является странным. Альтернатива есть, и наша задача — предложить ее людям. Конечно, сейчас в результате выборов смена власти невозможна, но не использовать это действо нельзя. Когда режим все-таки сменится, у общества должен быть выбор, чтобы оно не металось с этим странным вопросом.

Сам Ходорковский, по его словам, выдвигаться в президенты не планирует. Он также отказался назвать идеального кандидата на эту должность, однако заявил, что это должен быть человек, твердо уверенный, что пришел ненадолго — не более чем на 8 лет, — что пришел работать на благо страны, а также воспринимающий президентство как долг.

— Страна, где некий князек много лет цепляется за власть, пытаясь удержать ее любой ценой — это, к сожалению, страна третьего мира, — добавил федеральный координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза — младший. — Отсутствие альтернативы Путину — миф. Одного достойного кандидата расстреляли на мосту, многие другие вынуждены скрываться, но они есть. И вообще, это оскорбительно для страны, в которой проживает 140 миллионов человек — говорить, что нет альтернативы одному.

Надо отметить, что многие «кандидаты в президенты», уже выдвинутые проектом, оказались весьма удивлены своими перспективами. Так вице-президент Transparency International Елена Панфилова (рейтинг +65) заявила, что, прежде чем запускать такие проекты, нужно сначала спросить согласия их потенциальных участников.

— Наверняка многим политикам не понравится, что они были включены в этот проект, — говорит политолог Алексей Макаркин. — А сам Ходорковский вряд ли ждет перемен на ближайших президентских выборах. Пару лет назад он заявлял, что перемены будут только через 10 лет, и вряд ли он изменил свою позицию.

По словам эксперта, МБХ — человек, способный «играть вдолгую», и его новый проект — не стремление добиться успеха здесь и сейчас, а работа с людьми, «которые готовы с ним работать и выйти за рамки нынешней системы».

В Кремле проект «Вместо Путина», как сообщал Sobesednik.ru, сочли «неинтересным» и «оторванным от российских реалий».