От работы с россиянами в ПАСЕ готова отказаться Украина

Украина грозится выйти из ПАСЕ, если полномочия российской делегации в европейском парламенте восстановят.

Ранее Sobesednik.ru писал о появившейся надежде на возобновление работы российской делегации в ПАСЕ. Готовность развивать отношения выразили глава ПАСЕ Педро Аграмунт и вице-спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин. Россия приостановила свое участие в деятельности ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма.

Как передает ТАСС, глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что украинские власти намерены отказаться от участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если полномочия делегации РФ в ПАСЕ будут восстановлены.

Климкин подчеркнул, что будет советовать украинским депутатам решать вопрос о дальнейшей работе в ПАСЕ радикальными методами: «Если полномочия российской делегации, например в ПАСЕ, будут позитивно признаны, мы будем рассматривать разные варианты, даже вплоть до того, чтобы не принимать участие в работе ПАСЕ».