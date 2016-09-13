Политика
Источник: РИА "Новости"
16:36, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Медведев хочет обнулить НДС на перевозки дальнего следования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о возможности обнуления ставки НДС на железнодорожные перевозки.

В ходе совещания по развитию пассажирских перевозок железнодорожным транспортом Дмитрий Медведев поддержал предложение Минтранса в обнулении ставок на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании, сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что, по мнению Минтранса, данное решение сбалансирует доходы и расходы компаний-перевозчиков, а также поддержит отрасль транспортного машиностроения.

«Этот проект требует внимательной проработки. Реализация этого предложения в принципе возможна с учётом лимитов бюджетных ассигнований, которые доведены до Минтранса в рамках проекта закона о бюджете на ближайшие три года», — сообщил Медведев.

Он призвал начать обсуждение всех нюансов этой темы.

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