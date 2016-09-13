Лавров требует от США ясности по "Джабхат ан-Нусре"

Глава МИД России Сергей Лавров предложил опубликовать российско-американские договоренности по Сирии.

Как сообщает агентство «Интерфакс», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о намерении российских властей рассекретить соглашение России и США по Сирии от 9 сентября. По словам Лаврова, это должно убедить мировое сообщество в том, что Россия выполняет свои договоренности в полном объеме.

«Чтобы не возникали сомнения насчет того, как мы будем выполнять договоренность в том виде, в котором она заключена, мы предложили эту договоренность опубликовать, не сохранять ее в секрете, как этого хотели бы наши американские партнеры. Нам скрывать нечего, все, что там написано – это предмет согласия», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции.

Министр добавил, что ведомство намерено добиться того, чтобы данный документ был обнародован, и предлагает одобрить его резолюцией Совета безопасности ООН.

Кроме того, Лавров посчитал «странным» высказывание представителя Белого дома Джоша Эрнеста, заявившего о том, что власти США сомневаются в выполнении российской стороной всех условий сделки.

Также глава МИД заявил, что обсудил с госсекретарем США Джоном Керри вопрос о сокращении списка террористических организаций. В частности он упомянул террористическую группировку «Джабхат ан-Нусра» [«Джебхат ан-Нусра» – экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ по решению Верховного суда – прим. ред.].

«Это – предмет для очень серьезного разговора с нашими американскими партнерами, потому что, как я уже сказал, у меня нет оснований не верить Джону Керри, но мы видим как коалиция очень неохотно, наверное, работает по позициям "Джабхат ан-Нусры", поэтому те в Вашингтоне, кто отвечает за военную часть этих процессов, могли бы предоставить какую-то информацию», – подчеркнул Лавров.