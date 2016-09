Клинтон рвется вернуться к предвыборной борьбе после болезни

Хиллари Клинтон развеяла слухи о своем выходе из предвыборной гонки и заявила о том, что идет на поправку.

Ранее Sobesednik.ru писал о шумихе в СМИ вокруг возможного выхода кандидата от демократов Хиллари Клинтон из борьбы за место президента США. Такие предположения стали делать, когда у Клинтон диагностировали пневмонию.

В своем Twitter Клинтон написала о том, что ее здоровье постепенно улучшается: «Спасибо всем, кто пожелал мне скорейшего выздоровления! Я чувствую себя хорошо и иду на поправку».

Кроме того, Клинтон рассказала о том, что хочет как можно скорее вернуться к участию в предвыборной гонке: «Как и любой, кто когда-либо сидел дома на больничном, я хочу, чтобы это побыстрее закончилось. Скоро увидимся во время предвыборной гонки».

Like anyone who’s ever been home sick from work, I’m just anxious to get back out there. See you on the trail soon. -H