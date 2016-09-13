Политика
Источник: Twitter
07:57, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Клинтон рвется вернуться к предвыборной борьбе после болезни

Хиллари Клинтон развеяла слухи о своем выходе из предвыборной гонки и заявила о том, что идет на поправку.

Ранее Sobesednik.ru писал о шумихе в СМИ вокруг возможного выхода кандидата от демократов Хиллари Клинтон из борьбы за место президента США. Такие предположения стали делать, когда у Клинтон диагностировали пневмонию.

В своем Twitter Клинтон написала о том, что ее здоровье постепенно улучшается: «Спасибо всем, кто пожелал мне скорейшего выздоровления! Я чувствую себя хорошо и иду на поправку».

Кроме того, Клинтон рассказала о том, что хочет как можно скорее вернуться к участию в предвыборной гонке: «Как и любой, кто когда-либо сидел дома на больничном, я хочу, чтобы это побыстрее закончилось. Скоро увидимся во время предвыборной гонки».

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