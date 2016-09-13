Киев надеется на кредит от МВФ в $1 млрд вопреки протесту РФ

Министр финансов Украины заявил, что Киев надеется получить транш от МВФ, несмотря на то, что Россия проголосует портив.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что министр финансов России Антон Силуанов намерен проголосовать против выделения Украине кредита от Международного валютного фонда (МВФ) на заседании директоров МВФ, которое состоится 14 сентября.

Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил агентству УНИАН 12 сентября о том, что, несмотря на протест России, Киев все равно надеется на получение транша.

«На предыдущих голосованиях Россия ни разу не поддерживала решение МВФ о выделении Украине транша в рамках действующей программы расширенного финансирования. Несмотря на это, МВФ дважды принимал утвердительные решения», — сказал Данилюк.

Напомним, в РФ выделение кредита Украине считают безосновательным.