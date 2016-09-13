Политика
Источник: Украинские СМИ
07:36, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Иск против РФ подаст Украина из-за морского пространства

Украина подаст против России «всеобъемлющий» иск из-за нарушения Конвенции ООН по морскому праву.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил выходом страны из ПАСЕ в случае восстановления полномочий российской делегации.

Как передает издание «Украинская правда», Климкин также заявил, что Украина намерена подать иск против России из-за того, что РФ якобы нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

«Он (иск — прим. Sobesednik.ru) фактически является всеобъемлющим, поскольку вмещает в себя такие фундаментальные вопросы, как использование морского пространства, нарушение экологической безопасности, но также и объекты культурного наследия», — цитирует Климкина издание.

Глава украинского МИД подчеркнул, что страна намерена добиваться от РФ компенсации, однако не назвал ее суммы.

читайте также:Сборная Украины может отказаться от участия в финале ЧМ-2018 из-за России
Отказ Украины от участия в ЧМ-2018 в ГД сочли "популистским заявлением"
Глава комитета Госдумы по спорту прокомментировал возможный отказ Украины от участия в финале ЧМ-2018 »

читайте также:
Юрист: Иск Украины о нарушении морского права может не принять суд
Юрист по морскому праву оценил шансы Украины «засудить» РФ за нарушение морской конвенции ООН »

Также по теме
Украина
Карпухина Мария

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Как не проиграться в банковские карты. Новые схемы мошенников
07:02, 13 Сентября 2016
Sobesednik.ru узнал о новых способах выуживания мошенниками денег с банковских карт
»
Побьет ли Рафаэль в Музее Пушкина рекорд Серова?
06:00, 13 Сентября 2016
За день до открытия выставки в Пушкинском музее билеты проданы на полмесяца вперед, узнал Sobesednik.ru
»
Анна Кузнецова: Вы заблуждаетесь насчет желания иностранцев усыновлять инвалидов
00:01, 13 Сентября 2016
Новый уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова дала большое интервью Sobesednik.ru
»