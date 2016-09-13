Иск против РФ подаст Украина из-за морского пространства

Украина подаст против России «всеобъемлющий» иск из-за нарушения Конвенции ООН по морскому праву.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил выходом страны из ПАСЕ в случае восстановления полномочий российской делегации.

Как передает издание «Украинская правда», Климкин также заявил, что Украина намерена подать иск против России из-за того, что РФ якобы нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

«Он (иск — прим. Sobesednik.ru) фактически является всеобъемлющим, поскольку вмещает в себя такие фундаментальные вопросы, как использование морского пространства, нарушение экологической безопасности, но также и объекты культурного наследия», — цитирует Климкина издание.

Глава украинского МИД подчеркнул, что страна намерена добиваться от РФ компенсации, однако не назвал ее суммы.