Глеб Павловский: В момент кризиса новая Дума может оказаться лидером

Политолог Глеб Павловский рассказал, почему люди не хотят идти на выборы в Госдуму и что ждет российскую оппозицию.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что партия «Гражданская платформа» подала в Верховный суд жалобу на ПАРНАС, обвиняя партию в экстремизме и требуя снять ее с осенних выборов в Госдуму. Однако позже «Гражданская платформа» решила отозвать иск. Лидер партии Рифат Шайхутдинов заявил, что причиной данного решения послужил ряд обращений из СМИ, которые убеждали правых отозвать иск «не потому, что они за ПАРНАС, а потому что они за политическую конкуренцию».

Известный российский политолог, журналист, редактор «Русского журнала» Глеб Павловский в беседе с Sobesednik.ru дал прогноз относительно шансов оппозиции на грядущих выборах в Госдуму, объяснил, в чем комичность ситуации с одномандатниками, и сравнил процесс голосования с азартной игрой, в которой риски избирателей минимальны.

– Глеб Олегович, стоит ли ожидать большой явки на думских выборах? У людей вообще есть мотивация голосовать?

– Мотивации, безусловно, нет, если говорить о нормальной мотивации для выборов, то есть идее участвовать в создании власти. В данном случае власть подчеркивает, что ее существование не зависит от этих выборов и даже теоретически не может зависеть. Поэтому мотив может быть каким угодно, но не нормальным и не конституционным. Речь идет о сумме привычек разных слоев – ходить или не ходить на выборы. Они известны и описаны, но они не всегда обязательно работают только на обладателя власти. Это мы видели в 2013 году во время выборов московского мэра, когда московский избиратель пришел на выборы и поколебался в пользу оппозиции. Сегодня что касается тех, кто не входит в фанклуб нынешней власти, – для них свойство идти на выборы связано исключительно с будущим, а не с вот этим текущим ритуалом. С будущим в том смысле, что есть возможность сыграть, с одной стороны, азартно, с другой стороны, безопасно. Азартная игра, как известно, опасная и рискованная, но в данном случае избиратель довольно мало рискует по вине власти, потому что власть не дает ему действительно участвовать в ее формировании. Поэтому избиратель может азартно отдать свой голос за какие-то партии, не входящие в обязательное меню, которые уже присутствуют в Думе.

– И у этих партий есть серьезные основания надеяться на успех?

– Есть надежда, что какая-то из этих партий может оказаться в Думе, поскольку существует определенный уровень колебаний избирателя и существует довольно большой процент неопределившихся ни в том, за кого они, ни в том, идти им на выборы или не идти. Поэтому в последние дни в случае такого колебания может повториться ситуация 2011 и 2013 годов, когда голос повлияет на будущее – не на власть, но на некое будущее власти. Поскольку мы находимся, я думаю, где-то на финальном участке нынешней системы власти, то в момент ее общего кризиса будет играть роль вот эта избранная в скуке, тоске и унынии Государственная дума. Важно, кто там будет. Если там окажется некоторое количество вменяемых людей, то это может быть важным в момент кризиса, потому что именно в момент кризиса старые, избранные в другую эпоху парламенты часто оказываются активны. Поскольку никто не понимает, что делать, то если в Думе такие люди найдутся, то они могут оказаться даже лидерами процесса. Мы это видели несколько раз в конце Советского Союза.

– Алексей Навальный накануне призвал оппозиционные партии к объединению: он предложил ПАРНАСу, «Яблоку» и «Открытой России» выставить на выборах в Госдуму по одномандатным округам в Москве объединенных кандидатов. При этом он заявил, что если демократы продолжат конкурировать друг с другом, то они обречены на проигрыш в выборах. Как вы думаете, Навальный прав?

– Нет, ну это понятно. Это технологический момент. В некоторых одномандатных округах действительно сложилась несколько комичная ситуация. Но я думаю, что даже технологически уже поздно повлиять на процесс в последние дни. Избиратель просто даже не успеет понять, что произошло.

– Что конкретно вы подразумеваете под комичностью?

– Когда конкурируют кандидаты от либеральных партий, из которых каждый в отдельности мог бы только чудом быть избранным. А их несколько на один округ, и чуда не произойдет, мы это уже понимаем. Я думаю, что сейчас это скорее ностальгический вздох со стороны Навального, потому что это надо было делать где-то месяц назад, чтобы избиратель имел хотя бы шанс узнать о том, что появился единый кандидат. Из этого ничего не выйдет. Да я думаю, что они и не согласятся, скорее всего, потому что для этих демократических одномандатников в Москве важно будет померяться цифрами. Они, по-моему, с самого начала не рассчитывали быть избранными. Если кто-то из них пройдет, это будет большое чудо. Но, повторяю, в том-то и дело, что идет азартная игра, и в азартной игре чудо возможно. Больше риск – больше выигрыш, как известно. А опасность для индивидуального избирателя небольшая: он ничего не теряет, кроме одного своего голоса. Это не та ситуация, что в Америке, где президентом может быть избран полный идиот. Избиратель имеет право на этих выборах потешиться. На мой взгляд, если он либеральный избиратель, у него есть выбор из четырех вариантов: «Партия роста», «Яблоко», ПАРНАС и «Открытая Россия».

Я думаю, что не надо пытаться в такой ситуации управлять избирателем, чтобы только сбить его с толку. Единственное, он должен знать – что не надо голосовать за старые думские грибы-боровики, которые приросли к креслу, а голосовать за кого угодно, кроме этих. Тогда есть некоторый шанс, – это шанс виртуальный, но он возможен – что в Думе окажется вдруг еще одна фракция, а это уже хорошо, потому что схема власти была рассчитана на существующий состав, – заключил Глеб Павловский в комментарии для Sobesednik.ru.