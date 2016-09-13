Экс-спикера Бразилии лишили мандата из-за счетов в Швейцарии

Парламент Бразилии лишил полномочий экс-спикера Эдуардо Кунью, ставшего одним из инициаторов импичмента Дилмы Русеф.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сенат Бразилии в ходе голосования поддержал инициативу об импичменте экс-президента страны Дилмы Русеф. После этого власти страны заявили о намерении отозвать своих послов из Венесуэлы, Эквадора и Боливии в ответ на критику процесса импичмента Русеф.

Как сообщает агентство Reuters, нижняя палата парламента Бразилии лишила мандата бывшего спикера Эдуардао Кунью, который был одним из инициаторов импичмента экс-главы республики Дилмы Роуссефф. 450 членов палаты парламента проголосовали за лишение Куньи полномочий, десять выступили против.

Экс-спикеру также запретили заниматься политической деятельностью на протяжении ближайших восьми лет из-за ложной информации о его банковских счетах в Швейцарии.

Ранее Эдуардо Кунья принял решение о добровольной отставке с поста спикера.

По данным агентства, Кунье были предъявлены обвинения в коррупции. Верховный суд Бразилии лишил экс-спикера полномочий из-за попыток помешать антикоррупционному расследованию против него.