Политика
Источник: РИА "Новости"
15:22, 13 Сентября 2016 Версия для печати

ДНР и ЛНР решили ввести режим тишины в одностороннем порядке

Режим прекращения огня в одностороннем порядке введут самопровозглашенные ДНР и ЛНР 15 сентября.

Как сообщило РИА «Новости», Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНР) объявили о том, что с 15 сентября вводят режим прекращения огня. Соответствующие распоряжения издали глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий. Режим прекращения огня республики ввели в одностороннем порядке.

Отмечается, что режим тишины предполагает, что будут прекращены любые обстрелы территории и другие боевые действия. Власти ДНР и ЛНР призвали Украину последовать примеру республик и прекратить боевые действия в районе Донбасса.

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