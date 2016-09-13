Политика
Источник: Associated Press
08:18, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Бомбардировщики США пролетели над Южной Кореей для поддержки

Сверхзвуковые бомбардировщики США пролетели над Южной Кореей после ядерных испытаний КНДР.

Как сообщает 13 сентября Associated Press, бомбардировщики США B-1B пролетели в сопровождении истребителей Южной Кореи у военно-воздушной базы Осан. Подчеркивается, что таким образом США выразили свою поддержку Южной Кореи после ядерных испытаний КНДР.

Агентство не уточняет число пролетевших бомбардировщиков, но некоторые источники отмечают, что их было два.

Напомним, Южная Корея не обладает ядерным оружием, в связи с чем, по союзному договору, США защищают ее своим ядерным щитом.

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