Американцы сомневаются в честности предстоящих выборов

Социологический опрос, проведённый накануне в США, показал, что каждый третий американец сомневается в честности выборов.

В социологическом опросе приняли участие более тысячи американцев из 50 штатов и федерального округа Колумбия, сообщает The Neva Room.

Согласно данным социологического опроса, каждый третий избиратель сомневается в честности подсчёта результатов американского голосования.

Отметим, что лишь 6 из 10 респондентов по-прежнему верят в честный подсчёт голосов на предстоящих выборах президента США.

При этом 10 лет назад американцы доверяли своей избирательной системе гораздо больше: уровень доверия составлял 75%.