Александр Коржаков: Я сказал о власти правду, и они это знают

Александр Коржаков прокомментировал Sobesednik.ru свое недавнее скандальное интервью.

На днях в интернете появилось скандальное интервью Александра Коржакова, бывшего главы Службы безопасности президента Ельцина, о политиках нынешних. Sobesednik.ru поинтересовался: были ли последствия демарша?

– А какие могут быть последствия? – удивился Коржаков.

– Но вы же фактически признались, что участвовали в двух заговорах против власти. В одном случае заговор не состоялся, так как главное действующее лицо – генерал Рохлин – был убит.

– Так, во-первых, все это не состоялось. Во-вторых, давность лет.

– Ну ладно, оставим заговоры. Но вы рассказываете весьма неприятные вещи. В частности, о 10-процентных откатах экс-главе ФСО Мурову, о деньгах, которые грузовиками возили вице-премьеру Шувалову, даже о Патриархе Кирилле... Ни от кого из них не было возмущенных звонков?

– Нет. Я говорю правду, и они это знают. Тот же Шувалов прекрасно понимает, что мог мне поведать его бывший комендант. Да и про Мурова я не в первый раз рассказываю. Думаю, и Патриарх (он, впрочем, тогда еще не был главой РПЦ) помнит, как в разговоре со мной предлагал отдавать церкви 10% от продажи оружия (у меня тогда было отдельное поручение президента Ельцина контролировать нашу внешнюю торговлю оружием, мы тогда Росвооружение только создали). Поэтому какие тут могут быть претензии?

– А есть вообще в сегодняшней власти люди честные?

– Есть. Один из них – глава МИД Сергей Лавров. Это я точно знаю.