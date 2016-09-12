Заменить больную Клинтон на выборах в США могут 2 кандидата

Американские СМИ предположили, кто может заменить Хиллари Клинтон, если она откажется от участия в выборах.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что кандидат в президенты США Хиллари Клинтон серьезно больна. У нее диагностирована пневмония. Ее оппонент Дональд Трамп из уважения к болезни Клинтон не стал публично комментировать ее здоровье.

Как сообщили зарубежные СМИ, в случае, если Клинтон по состоянию здоровья откажется от участия в выборах президента США, ее место могут занять вице-президент США Джо Байден или сенатор от американского штата Вермонт Бенди Сандерс.

По данным СМИ, решение о том, кто заменит Клинтон, будут принимать на экстренном совещании Демократической партии Америки и только после официального отказа Клинтон от участия в предвыборной борьбе. Пока Клинтон от участия в выборах не отказывалась.

Отмечается, что один из предполагаемых кандидатов, Сандерс, ранее уже участвовал в выборах президента в США, но проиграл праймериз.