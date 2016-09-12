Политика
Источник: Зарубежные СМИ
17:00, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Заменить больную Клинтон на выборах в США могут 2 кандидата

Американские СМИ предположили, кто может заменить Хиллари Клинтон, если она откажется от участия в выборах.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что кандидат в президенты США Хиллари Клинтон серьезно больна. У нее диагностирована пневмония. Ее оппонент Дональд Трамп из уважения к болезни Клинтон не стал публично комментировать ее здоровье.

Как сообщили зарубежные СМИ, в случае, если Клинтон по состоянию здоровья откажется от участия в выборах президента США, ее место могут занять вице-президент США Джо Байден или сенатор от американского штата Вермонт Бенди Сандерс.

По данным СМИ, решение о том, кто заменит Клинтон, будут принимать на экстренном совещании Демократической партии Америки и только после официального отказа Клинтон от участия в предвыборной борьбе. Пока Клинтон от участия в выборах не отказывалась.

Отмечается, что один из предполагаемых кандидатов, Сандерс, ранее уже участвовал в выборах президента в США, но проиграл праймериз.

читайте также:Дональд Трамп
Почему Трампа поддержал даже Киркоров?
Политолог-американист оценила для Sobesednik.ru шансы миллиардера Дональда Трампа стать президентом Америки »

читайте также:
Иск к Клинтон не сможет подорвать ее предвыборную компанию
Директор Института США и Канады РАН прокомментировал Sobesednik.ru угрозу иска к Хиллари Клинтон в свете выборов в США »

Также по теме
Клинтон / Трамп
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

"Фергюсон намекнул, что ему не понравился МЮ Моуринью"
17:48, 12 Сентября 2016
Первую схватку «Манчестер Юнайтед» Моуринью и «Манчестер Сити» Гвардиолы Sobesednik.ru обсудил с Андреем Канчельскисом
»
10 способов защитить себя от радиации мобильных телефонов
17:47, 12 Сентября 2016
Эксперты назвали 10 способов, с помощью которых можно снизить риск рака из-за частого использования мобильных телефонов
»
Народ против. Какие петиции и почему набирают больше всего голосов россиян
17:03, 12 Сентября 2016
Sobesednik.ru выяснил самые популярные петиции в сегменте русского интернета
»