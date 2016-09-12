Политика
Источник: «Собеседник» №33-2016
10:00, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Владимир Кара-Мурза-ст.: "Свадебные" дебаты для Медведева

«Большие» партии считают возможным делегировать третьих лиц
«Большие» партии считают возможным делегировать третьих лиц
Фото: Стоп-кадр YouTube

Колумнист Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза-старший – о ходе предвыборных дебатов.

Среди участников теледебатов много моих знакомых: Иван Стариков, Игорь Коротченко, Григорий Явлинский. Так вот, некоторых невозможно узнать. Взять Коротченко. У него имидж солидного журналиста, эксперта, знающего ответ на любой вопрос. А на дебатах почему-то решил играть на эмоциях, задирает оппонентов. Зализал волосы, надел темные очки, кожаную куртку... под Залдостанова, что ли, косит?

Представители партий вообще зачастую не ведут спор по существу, а переходят на личности. Больше всего дебоширит Митволь, у которого компромат заготовлен на каждого. Хотя сам претендент – сомнительная фигура, особенно если вспомнить его роль в истории с попыткой сноса поселка «Речник». Очень смешно пикируются земляки-кавказцы, выступающие от разных партий. «Вас в полицию надо забрать», – говорит один. «А вас давно в прокуратуре ждут», – отвечает другой.

Даже неловко за ветеранов избирательного процесса – Явлинского, Жириновского, Зюганова, которые давно в политике и на это все удивленными глазами смотрят.

Владимир Кара-Мурза-старший
Владимир Кара-Мурза-старший
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

От партий «второго ряда» ходят, как правило, неопытные политики. А посему и «большие» партии считают возможным делегировать третьих лиц. Исключение – ЛДПР и Жириновский. Ходить каждый день на эфиры – тяжелый труд. Участвовать в нескольких записях за один день даже молодому человеку непросто, а ВВЖ недавно 70 лет стукнуло. Это изматывающая нагрузка на интеллект – запомнить, кто что спрашивал, не заговориться, не повторять одно и то же. Владимира Вольфовича я в такие моменты даже уважаю. Не за человеческие, не за моральные качества, которых у него, на мой взгляд, нет, а как бойца. Чисто функционально, как говорят футболисты, он полностью готов к предвыборной борьбе, хоть его ночью разбуди. В этом смысле абсолютный самородок. Нельзя не признать: работает на износ и КПД у него – 1000%.

Увидим ли мы на дебатах Дмитрия Медведева? Пока он не снисходил до прений, но участие его, думаю, возможно. Придумают какой-нибудь «свадебный» выпуск, куда пригласят Зюганова, Жириновского, Явлинского... Не знаю, на каком уровне и на каких условиях заключены подобные договоренности, но они, мне кажется, явно есть, раз яблочников разрешено звать не только на дебаты, но и на обычные ток-шоу. Например, к Соловьеву.

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