Владимир Буковский: Веселости в России уже нет, а абсурд остался

Владимир Буковский рассказал в интервью Sobesednik.ru о своем видении будущего России.

В первой части интервью известный диссидент поделился своим мнением о Brexit.

– Так что же будет дальше? Чем-то ведь это должно все кончиться?

– Ну, чем – развалом. Они больше не могут идти вперед, значит – покатятся назад. И с Украиной будет то же самое, только быстрее.

– Украина-то чем вам не угодила? Вроде они твердо повернули на Запад...

– Они ведь ничуть не лучше русских – они ничего не делают. Не просто так ведь это была самая коррумпированная республика в СССР. Все, что они пытаются сделать – это получить очередной кредит на Западе. Ни малейшей попытки хоть как-то подняться на ноги. Так что кто из них быстрее развалится – большой вопрос, Россия или Украина. В России запущены уже процессы распада, и они не линейные.

– В каком смысле?

– То есть не постепенно будет все происходить, а просто обвалится.

– А кто будет во главе после обвала? И откуда этот кто-то придет?

– А никого не будет, будет несколько раздробленных стран, не обязательно они будут отдельными государствами, могут быть каким-то политическим объединением.

Таким регионам, как Дальний Восток, это будет гораздо выгоднее. В общем и связь их с Россией довольно искусственная. Я был там в 1962 году, это, слава Богу, 54 года уже, так вот тогда там была одна железная дорога – Транссиб, и одна шоссейная дорога – называлась Московский тракт. Это была грунтовая дорога, каждые 3–4 километра приходилось откапываться, если дождь прошел. Благо у нас была лебедка, я с геологами ездил. Сейчас друзья приезжают оттуда, я спрашиваю: «Ну хоть булыжником или щебенкой отсыпали?» – «Не-а, как было, так и есть». И как вы хотите, чтобы эта страна не распалась?

– Ну ведь до сих пор как-то не распалась?

– Не было толчка. Первый толчок – и всё.

– Какого рода?

– Скажем, очередной дефолт… Я помню, в 98-м году, когда дефолт начался, я внимательно следил, почти раскололись. Каждый регион объявил мораторий на определенные товары, а чтобы не развозили из других областей, устроили таможни. То есть им бы начать печатать свою валюту – и они были бы отдельным государством. Некоторые поговаривали уже – Урал, Дальний Восток… А сейчас, когда транспорт у них встанет, тогда страна распадется. С электричками вот вовремя спохватились, но это уже был толчок. Такая огромная страна без транспорта не может быть единой. Деньги кончатся, и всё.

– А Ходорковского в качестве нового лидера вы не рассматриваете?

– Нет. Это человек совсем другого склада, у него мышление бизнесмена. Он не управленец, он мыслит другими категориями, очень масштабно, но схематично, математически. Это человек других талантов, и ему это не нужно просто. Ему это все скучно, Россия сейчас вообще очень скучная страна…

– А нам изнутри наоборот кажется, что очень веселая, абсурдно веселая, разве нет?

– Ну, абсурда и в мое время хватало, у нас была идеология, которая добавляла веселости. Теперь ее нет, но абсурд остался. Я когда в прошлом году лежал в Германии в больнице, там телевизор ловил два русских канала, это же ужас, что вещают!

– Да, если еще в больнице, это, прямо скажем, не способствует выздоровлению.

– Я не смотрел новости, это уж совсем голая пропаганда, мне было интересно, чем люди питаются. А там идут какие-то бесконечные сериалы про ментов, совершенно убогие, плохо сделанные, как вообще это можно делать… И ведь смотрят же. И это все, что у них есть, понимаете? С ума сойдешь.