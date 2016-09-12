Политика
Источник: "Интерфакс"
13:58, 12 Сентября 2016 Версия для печати

В Кремле проект поиска замены Путину сочли неинтересным

Проект Михаила Ходорковского по поиску альтернативы Владимиру Путину в Кремле назвали оторванным от российских реалий.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Михаил Ходорковский запустил проект «Вместо Путина» и предложил всем желающим выбрать кандидата, который сможет избраться на президентских выборах в РФ в 2018 году.

Как сообщил «Интерфакс», пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал проект поиска альтернативного кандидата на выборы президента РФ «Вместо Путина»: «Мы не усматриваем чего-либо интересного в этом проекте в целом».

Кроме того, Песков отметил, что проект «Вместо Путина» оторван от российских реалий: «Здесь можно сказать только одно: проекты разрабатываются и готовятся к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня».

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