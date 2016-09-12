Трамп прошел медосмотр после новостей о здоровье Клинтон

Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления Клинтон и пообещал опубликовать отчет о собственном здоровье.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что кандидат в президенты США Хиллари Клинтон больна пневмонией. Узнав об этом, ее оппонент Дональд Трамп запретил своему предвыборному штабу публично комментировать состояние здоровья Клинтон. А в СМИ уже подыскивают возможную замену Клинтон.

Как сообщили зарубежные СМИ, Трамп пожелал Клинтон скорейшего выздоровления: «Я действительно не знаю, что происходит. Очень интересно, что будет дальше. Желаю ей скорейшего выздоровления».

Кроме того, Трамп заявил о том, что ситуация с Клинтон подтолкнула его к тому, чтобы пройти медосмотр, и в ближайшее время он опубликует детальную информацию о состоянии своего здоровья.