Тезисы Киева о выборах в Госдуму оставит без внимания Кремль

Россия не будет принимать во внимание тезисы Киева о выборах в Госдуму «ни при каких обстоятельствах».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава ЦИК России Элла Памфилова назвала ситуацию с выборами в Госдуму РФ на Украине «абсурдной». Украина отказалась проводить для россиян выборы в Госдуму на своей территории, потребовав отменить выборы в Крыму.

Как сообщил «Интерфакс», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не намерена принимать во внимание мнение Украины о выборах в Госдуму: «Российская сторона не может воспринимать какие-либо требования. Что касается тезисов [Киева], конечно, они не могут приниматься во внимание ни при каких обстоятельствах».

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия не собирается обсуждать электоральный процесс на своей территории с какими-либо странами.