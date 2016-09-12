СМИ США предрекли больной Клинтон трудности перед выборами

Американские СМИ считают, что недомогание Хиллари Клинтон плохо отразится на ее предвыборной компании.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что у кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон диагностировали пневмонию. В воскресенье, 11 сентября, Клинтон почувствовала себя плохо во время проходящей в центре Нью-Йорка траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Из-за ухудшения состояния здоровья политик была вынуждена отменить запланированные ранее поездки в Калифорнию, где должна была проводить мероприятия по сбору средств для Демократической партии.

Издание The Washington Post пишет, что недомогание Хиллари Клинтон, из-за которого ей пришлось покинуть церемонию памяти о жертвах терактов 11 сентября, негативно скажется на ее предвыборной кампании.

Как пишет газета, инцидент с «перегревом» произошел в очень неудачное время для кампании Клинтон. Журналисты издания полагают, что в ближайшие дни вопрос о здоровье кандидата на пост президента США от Демпартии будет основной темой предвыборной гонки.

Издание отмечает, что после данного случая Клинтон уже не сможет отшучиваться от вопросов о своем здоровье.

По мнению The Washington Post, пресс-служба Клинтон допустила ошибку, объявив о плохом самочувствии госсекретаря лишь спустя полтора часа после инцидента. Кроме того, журналистам, постоянно сопровождающим Клинтон, не разрешили за ней проследовать.

Как говорится в статье, отныне заверений штаба Клинтон насчет ее здоровья будет недостаточно. Здравомыслящие люди могут и будут задавать вопросы о ее здоровье, считает издание.