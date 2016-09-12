Штаб Трампа будет публично молчать о плохом здоровье Клинтон

Трамп запретил своему штабу давать любые комментарии про здоровье Клинтон, кроме пожеланий скорейшего выздоровления.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что врачи диагностировали у кандидата от Демократической партии на выборах президента в США Хиллари Клинтон пневмонию. В связи с болезнью Клинтон отменила рабочие поездки.

Как сообщили зарубежные СМИ, оппонент Клинтон на выборах Дональд Трамп запретил своему предвыборному штабу каким-либо образом публично комментировать информацию о состоянии здоровья Клинтон. Его представители могут лишь желать Клинтон скорейшего выздоровления. Работникам штаба, которые не будет следовать указаниям Трампа, грозит увольнение.

Сам кандидат-республиканец также не стал комментировать новости об ухудшении здоровья Клинтон ни в прессе, ни в соцсетях.