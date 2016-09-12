Политика
Источник: ВЦИОМ
16:31, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Рейтинги эсеров и ЛДПР выросли накануне выборов в Госдуму

Социологи рассказали об изменениях в цифрах декларируемой поддержки российских партий накануне выборов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что социологи из «Левада-центра» зафиксировали снижение рейтинга «Единой России». Через некоторое время Минюст РФ признал социологический центр иностранным агентом.

На сайте ВЦИОМ 12 сентября разместили итоги исследования, отражающие позиции политических партий в России накануне думских выборов. Социологи отметили укрепление позиций «Единой России». По данным ВЦИОМ, уровень ее декларируемой поддержки составляет 41,1%.

Уровень декларируемой поддержки ЛДПР составляет 12,6%, КПРФ — 7,4%, «Справедливой России» — 6,3%. В целом, рейтинги «Справедливой России» и ЛДПР выросли, а рейтинг КПРФ упал.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров подчеркнул, что среди непарламентских партий самый высокий рейтинг у «Российской партии пенсионеров».

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