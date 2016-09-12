Политика
Источник: РИА "Новости"
12:26, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Польша недовольна препятствием въезду польских туристов в РФ

Польша выразила РФ протест, обвинив российских пограничников в том, что они якобы не пускают поляков через границу.

Как сообщило РИА «Новости», посольство Польши в Москве направило ноту протеста российским властям, обвинив пограничников из РФ в том, что они якобы не пропускают поляков через границу с Белоруссией.

Известно, что сотрудник польской дипмиссии не смог проехать через КПП на российско-белорусской границе. Кроме того, по данным польских СМИ, проблемы с прохождением границы возникали у туристов из Польши.

Российская сторона пока не отреагировала на протест Польши.

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Цыганкова Валерия

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