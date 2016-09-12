Николай Злобин: США видят в России врага и противника по привычке

Что стоит за призывами главы ЦРУ работать с «грозным соперником» — Россией, узнал у эксперта-американиста Sobesednik.ru.

Директор ЦРУ США Джон Бреннан назвал Россию «грозным соперником во многих областях», но также признал, что «есть сферы, в которых мы должны быть способны работать вместе с Россией, особенно в Сирии». Такое заявление он сделал в эфире телеканала CBS News, комментируя 15-ю годовщину с момента трагедии 11 сентября.

Бреннан воздержался от прямых обвинений России в хакерских атаках на систему Демократической партии США и в попытках дискредитировать американскую систему выборов, хотя соответствующее расследование сейчас ведется ФБР. При этом директор ЦРУ предупредил о необходимости быть «очень осторожным» с президентом России Владимиром Путиным и его намерениями в этом году, а также об опасности использования Москвой информации, добытой с помощью кибератак: «Я считаю, мы должны быть крайне внимательны к возможным попыткам России собрать информацию в киберпространстве. Важно и то, что они собираются делать с этой информацией», — сказал Бреннан.

— Сирия — это головная боль американцев, — говорит эксперт по международным отношениям, президент американского Центра глобальных интересов (Center on Global Interests) Николай Злобин. — Все думают, что в Сирии властвуют Россия и Турция. Это не так — турки контролируют только приграничный коридор. Американцы уверены, что больше всех ситуацию в Сирии контролируют именно они. Можно, конечно, оспаривать это мнение, но мы видим: ни России, ни Башару Асаду не удалось сформировать боеспособность сирийской армии. Сирийская армия деморализована. Она неспособна проводить наступательные операции и освободить ряд ключевых городов. Поэтому документы, подписанные между Москвой и Вашингтоном, направлены, на мой взгляд, на пользу США. Россия была вынуждена была признать, что все-таки там есть оппозиционные силы. У американцев интересы там не очень большие, но они есть — хоть как-то сохранить свое влияние в этом регионе.

— Что конкретно даст сотрудничество России и США по сирийскому вопросу?

— Если удастся грамотно составить список «своих и чужих» в Сирии — всех тех организаций, подразделений армии, которые борются друг с другом, — политические разногласия России и США не будут столь велики, потому что будет понимание, против кого воевать. Это будет большой успех! Плохо, что документ подписан на ограниченный срок. Что еще? Пойдет серьезная гуманитарная помощь. И решится с судьбой режима, которая там есть, в частности, с Асадом.

— Почему Джон Бреннан призывает быть «очень осторожным» с президентом Росиии? Неужели Россия так страшна? Или этот страх идет с времен холодной войны?

— Отчасти страх обоснован привычкой, доставшейся с времен холодной войны. Но не забывайте: Россия страна, обладающая ядерным оружием и мощной адекватной армией. Кроме того, у России огромное влияние на Ближнем Востоке и Латинской Америке. Плюс Россия проводит достаточно не то что бы независимую, но не совпадающую с американскими идеями политику. И все это в сумме дает американцам повод думать, что Россия не друг, противник, конкурент и враг.