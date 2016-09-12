Политика
10:31, 12 Сентября 2016 Версия для печати

НАТО проведет конференцию по ядерным вопросам и отношениям с РФ

НАТО планирует провести конференцию по возможному наращиванию ядерного потенциала без обострения отношений с РФ.

Информация об этом была опубликована на сайте Объединенного королевского института оборонных исследований Великобритании (RUSI). Предполагается, что представители организации обсудят предложения по этой теме с ведущими военными экспертами, в числе которых бывший сотрудник Минобороны США Хизер Уильямс, представитель британской межпартийной парламентской группы по ядерным вопросам Шатабиша Шетти и другие.

«НАТО необходимо пересмотреть свою ядерную политику <...> Британский Проект по ядерным вопросам (PONI) соберёт группу военных экспертов США и Великобритании, чтобы обсудить дальнейшие действия по отношению к Москве и рассмотреть способы снижения напряжённости между альянсом и РФ», – говорится в анонсе мероприятия.

Как сообщил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, в альянсе пытаются понять, как «убедить» своих граждан в отсутствии агрессии по отношению к России при планирующемся перевооружении.

«Власти РФ, конечно, понимают, что это всего лишь один из способов давления на страну со стороны членов НАТО», — рассказал он в комментарии RT.

В августе 2016 года Объединенный королевский институт оборонных исследований Великобритании подготовил доклад, который сообщает, что РФ в значительной степени модернизировала свой военно-промышленный комплекс, что позволит ей в случае военной агрессии легко мобилизовать свои силы. Также, согласно докладу, Россия готова к реальной войне гораздо больше, чем когда-либо раньше, и может начать экспансию в страны Восточной Европы.

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