Политика
06:57, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Клинтон отменила рабочие поездки в Калифорнию из-за пневмонии

Врачи диагностировали у кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон пневмонию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на лечащего врача Клинтон Лизу Бардек, в пятницу, 9 сентября, у экс-госсекретаря была диагностирована пневмония.

«У экс-госсекретаря Клинтон был кашель, связанный с аллергией. В пятницу при плановом обследовании, проведенном в связи тем, что кашель был уже давно, у нее диагностировали пневмонию. Ей выписали антибиотики, рекомендовали отдыхать и скорректировать график», – заявила Бардек.

Также личный врач Клинтон сообщила, что ее пациентка уже идет на поправку.

«На утреннем мероприятии она перегрелась и была обезвожена. Я осмотрела ее, теперь у нее восстановлен баланс жидкости в организме, и она поправляется», – добавила Бардек.

В воскресенье, 11 сентября, Клинтон почувствовала себя плохо во время проходящей в центре Нью-Йорка траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Официальный представитель пресс-службы ее избирательного штаба Ник Меррилл заявил, что политик перегрелась и отбыла в квартиру своей дочери. Примерно через два часа Клинтон почувствовала себя лучше и смогла самостоятельно выйти из дома, сесть в машину и отправиться домой.

По данным телеканала CNN, из-за проблем со здоровьем Хиллари Клинтон вынуждена была отменить запланированную поездку в Калифорнию. Предполагалось, что 12 и 13 сентября Клинтон проведет в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско мероприятия по сбору средств для Демократической партии.

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Соловьева Екатерина

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