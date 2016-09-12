Политика
Источник: РБК
13:08, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Ходорковский предложил желающим вместе выбрать замену Путину

Михаил Ходорковский запустил проект по поиску альтернативы Владимиру Путину и предложил 14 кандидатур на выборы-2018.

Как сообщила газета РБК, 12 сентября при поддержке Михаила Ходорковского запустился проект «Вместо Путина». Целью проекта является поиск альтернативного Владимиру Путина кандидата, который сможет избраться на президентских выборах в 2018 году.

На сайте проекта «Вместо Путина» уже разместили список кандидатур. Сейчас все желающие могут проголосовать за понравившуюся кандидатуру. Лидеры голосования выйдут в финал, где специальное жюри выберет самого достойного из них. Победитель и будет участвовать в выборах президента РФ в 2018 году.

В списке кандидатур, которые могут стать альтернативой Путину, 14 человек, в том числе мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, председатель ПАРНАС Михаил Касьянов, вице-президент Transparency International Елена Панфилова и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Также в качестве альтернативы Путину предложили Алексея Навального, уточнив, что пока он не имеет права баллотироваться на выборы.

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