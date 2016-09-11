Политика
Источник: Зарубежные СМИ
08:40, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Южная Корея подготовилась к ответному ядерному удару по КНДР

Южная Корея разработала план упреждающего массированного удара по Северной Корее на случай ядерной угрозы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти КНДР провели ядерные испытания в честь 68-й годовщины провозглашения Северной Кореи и поздравили с этим жителей КНДР.

Как сообщили зарубежные СМИ, военнослужащие из Южной Кореи разработали план массированного упреждающего удара по КНДР на случай угрозы ядерного удара со стороны Северной Кореи.

В Сеуле заявили о готовности полностью уничтожить баллистическими ракетами и фугасными снарядами Пхеньян при малейших признаках использования КНДР ядерного оружия.

Отмечается, что Южная Корея пригрозила, что может задействовать боевые ракеты дальностью 300, 500 и тысяча километров.

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