Япония, США и Южная Корея попросят ООН о санкциях против КНДР

Япония, США и Южная Корея могут ужесточить санкции в отношении КНДР в связи с новыми ядерными испытаниями.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Южная Корея разработала план массированного упреждающего удара по КНДР на случай угрозы ядерного удара со стороны Северной Кореи.

Как сообщил журналистам в Токио спецпредставитель США по политике в отношении КНДР Сун Ким, которого цитирует ТАСС, правительства Японии, Южной Кореи и США готовы к ужесточению односторонних санкций в отношении Северной Кореи в связи с ядерным испытанием, которое провел на этой неделе Пхеньян.

«Помимо тех действий, которые предпримет Совет Безопасности ООН, Япония, Южная Корея и США рассматривают возможность ужесточения собственных, односторонних санкций в отношении Северной Кореи», – заявил Сун Ким после совещания с высокопоставленными чиновниками МИД Японии.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга отмечал, что власти страны рассматривают возможность расширения санкций в отношении КНДР.

«Мы будем рассматривать вопрос введения дополнительных односторонних санкций в отношении Северной Кореи, а также добиваться новых санкций со стороны Совета безопасности ООН», – заявил глава японского кабмина.